São Leopoldo está em estado de alerta referente a ocupação de leitos Covid

publicidade

A Secretaria de Saúde de São Leopoldo está em estado de alerta. A demanda por atendimento tem ampliado rapidamente na cidade e a área reservada a Covid-19 no Hospital Centenário registrou a maior ocupação desde o começo da pandemia, nesta última segunda-feira com 61 pacientes, sendo 20 em leitos de UTI.

Na Upa Zona Norte, exclusiva para pacientes com coronavírus, há 44 pacientes internados e exige atenção total de médicos, equipe de enfermagem e demais profissionais. A Upa está com 200% de lotação, pois a capacidade é de 22 pacientes.

Já a UTI Covid do Centenário tem 111% de ocupação e os leitos clínicos também operaram além da capacidade, com 110%. Somadas, UPA e Centenário tem 105 pacientes internados, uma situação inédita ao longo de quase um ano de pandemia.

O Centro de Testagem Municipal (CTM), localizado no Ginásio Municipal Celso Morbach, onde é realizada a testagem ampliada da população para detectar infecções do coronavírus, tem registrado, a cada semana, um aumento significativo na procura pelo atendimento. Em média, o número de atendimentos estava sendo registrado em 40 por dia.

“Por conta do aumento na demanda de testes rápidos, aumentaram também os casos positivos registrados, após o carnaval esses números subiram aceleradamente em relação ao que estava sendo registrado antes”, explica a enfermeira Talise Fernandes, que atua diretamente no Centro de Atendimento Covid, também localizado no Ginásio Celso Morbach.

A enfermeira também fez um apelo à população. “Pedimos que as pessoas fiquem em casa, continuem com os cuidados, utilizando máscara, álcool gel, não é necessário vir até o ginásio se não apresentarem sintomas, mas é importante continuarmos com os cuidados de sempre”. O CTM realiza testes rápidos e coletas de Swab de pacientes agendados pela Vigilância Epidemiológica, ou mesmo pacientes atendidos no Centro de Atendimento ao Covid (CAC), no horário das 8h ao meio dia e das 13h às 17h.

Veja Também