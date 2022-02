São Leopoldo ganha letreiro turístico

publicidade

A Praça 20 de Setembro, carinhosamente conhecida como Praça da Biblioteca, em São Leopoldo, foi contemplada com o letreiro “Eu amo São Léo”. O item de decoração é uma ação do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) em alusão às comemorações de 50 anos da autarquia e faz parte do processo de revitalização do local.

O letreiro instalado no centro do espaço existe em inúmeras cidades do País e tornou-se referência em pontos turísticos para fotos e vídeos de pessoas vindas de fora ou até mesmo de moradores locais. “Depois da pandemia, estamos revitalizando muitos espaços públicos, como por exemplo a adoção dessa praça pelo Semae. Estamos construindo uma cidade para atrair turistas e investidores, com identidade histórica, econômica e social. Gostar de São Leopoldo significa cuidar, ter compromisso e ter responsabilidades. Esse letreiro é um novo símbolo para a cidade”, disse o prefeito Ary Vanazzi.

A prefeitura e o Semae criaram a #euamosaoleo, como forma de marcar fotos e vídeos feitos no novo espaço nas redes sociais. A frase “Eu amo São Léo” fica localizada na Praça 20 de Setembro, próximo ao Monumento ao Sesquicentenário da Imigração. A chegada pode ser realizada pela rua João Neves da Fontoura.

Veja Também