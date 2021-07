São Leopoldo inicia instalação da decoração de aniversário

publicidade

São Leopoldo está ganhando um colorido especial no Centro da cidade. As guirlandas de flores e bandeiras estão decorando pontos históricos como a Praça do Imigrante, a Ponte 25 de Julho e a rua Independência em comemoração aos 197 anos do município, celebrado no dia 25 de julho.

Os arranjos utilizam as cores amarelo, preta e vermelha que remetem ao marco histórico da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil em 1824. Aliado a isso, teve início o processo de revitalização das casas em estilo enxaimel que serão utilizadas na São Leopoldo Fest. Neste primeiro momento, serão feitas a pintura e a troca das aberturas, na próxima semana acontecerá a troca das telhas.

A previsão é de que, até a próxima semana, elas estejam alocadas na rua Independência. O processo de restauro está acontecendo com uma iniciativa da prefeitura em parceria com a empresa Taurus, que disponibilizou os materiais que serão utilizados nesta ação. O desenvolvimento acontece por meio de um mutirão na comunidade, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico (Sedettec).

Ao todo, são seis casas no estilo enxaimel que, após a revitalização, estarão disponibilizadas na rua Independência, onde ficarão alocadas durante um mês, de segunda a sábado. As casas serão utilizadas por empreendedores da economia solidária, além de participantes de entidades benemerentes de São Leopoldo, para a comercialização de produtos alimentícios.

Para o titular da Sedettec, Juliano Maciel, esta demanda auxiliará na construção e manutenção do ambiente cultural e turístico de São Leopoldo. “Ainda com o cenário de pandemia, e uma programação virtual, é necessário que façamos este esforço para produzir este clima de São Leopoldo Fest na cidade. Com a decoração da área central da cidade e a colocação das casinhas, vemos que isto é possível. Além disso, trazer para a comunidade este contexto de preparação para o bicentenário da imigração alemã”, destacou.

