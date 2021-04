São Leopoldo realiza live sustentável nesta sexta-feira

publicidade

A sustentabilidade e opções de ações para minimizar a geração de lixo em São Leopoldo será tema de uma live na noite desta sexta-feira, às 19h. A Apoena Socioambiental, em parceria com o Órgão de Educação Ambiental de São Leopoldo (OGEA) falará de sua atuação, voltada para a sustentabilidade e educação ambiental com o objetivo de impactar positivamente no ambiente e nas pessoas. A atividade ocorrerá na página do Facebook da OGEA.

Segundo Daiana Schwengber, bióloga e uma das sócias fundadoras da Apoena Socioambiental, o debate será em torno de ações pensando em São Leopoldo como uma cidade sustentável. "No ano passado, nas eleições, montamos um manifesto e entregamos a todos os concorrentes, com apontamentos que podem contribuir para um município mais sustentável e queremos levar isso adiante. Vamos apresentar algumas ações práticas, que já realizamos, trazendo exemplos de cidades e projetos pelo mundo, que já estão atuando nessa responsabilidade envolvendo os resíduos", diz ela.

A Apoena Socioambiental é uma empresa autogestionária formada por técnicas que trabalham com assessoria, eventos, elaboração e gestão de projetos na área socioambiental. O principal foco são ações e serviços na gestão de resíduos sólidos e educação ambiental. A entidade ainda foi uma das organizadoras da primeira edição do Lixo Zero em São Leopoldo, no ano passado.

