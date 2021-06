São Leopoldo realiza mutirão de coleta de DNA nesta quinta-feira

publicidade

Dentro da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, ocorre nesta quinta-feira, das 14h às 17h, na Praça Tiradentes, em São Leopoldo, um mutirão que consiste na coleta de materiais biológicos, para realizar buscas no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG). Familiares de primeiro grau da pessoa desaparecida (de preferência filhos, mas também pai e mãe ou irmãos) podem fornecer o material para a coleta. Também podem ser levados itens de uso pessoal do desaparecido, tais como: escova de dentes, escova de cabelo, vestes íntimas, aparelho de barbear, aliança, óculos, aparelho ortodôntico, dente de leite, amostra de cordão umbilical.

O familiar precisa comparecer ao ponto de coleta portando documento de identificação e o Boletim de Ocorrência (BO) do desaparecimento do familiar. Caso não tenha BO, o familiar pode registrá-lo na hora, pois a Polícia Civil também estará no local. As amostras de sangue coletadas serão processadas e os perfis genéticos inseridos no Banco de Perfis Genéticos (BPG/RS) do IGP. O material coletado será utilizado apenas com o objetivo de inserção no Banco.

O material genético cedido pelos familiares é fundamental em casos onde a identificação não é possível através das digitais e pelos exames odontológicos. A coleta vai seguir todos os protocolos sanitários exigidos em função da pandemia, com uso de máscaras e álcool gel e o respeito ao distanciamento. A ação ocorre em conjunto com o Instituto-Geral de Perícias e a Polícia Civil.

