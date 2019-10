São Leopoldo realiza serviços para minimizar estragos da chuva

publicidade

Com o objetivo de amenizar os estragos das chuvas, registradas desde o último domingo, equipes da prefeitura de São Leopoldo e da Defesa Civil atuam em diversos bairros da cidade para realizar serviços de reparo de danos. A iniciativa mobilizou a Secretaria Municipal de Obras e Viação e a Secretaria Municipal de Água e Esgotos (Semae).

A Defesa Civil local relatou que já choveu 300 mm desde o final de semana. Uma árvore que caiu na avenida Atalíbio Taurino de Resende, no bairro Santos Dumont, foi removida. A via chegou a ficar bloqueada no sentido Centro-bairro.

Também são feitos serviços de desobstrução de galerias pluviais para minimizar as situações de pequenos apartamentos. A situação segue com status de alerta para o nível do Rio dos Sinos, que está fom 3,58 cm, acima do nível de normalidade. A Defesa Civil pode ser acionada através do número 153 ou pelos fones 993275609 e 989247852.