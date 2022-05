São Leopoldo retoma obrigatoriedade de uso de máscaras nas escolas

publicidade

A Prefeitura de São Leopoldo, por meio da aprovação do Centro de Operações de Emergência em Saúde e Educação (COE-E), decidiu nesta segunda-feira pela retomada da obrigatoriedade do uso de máscara nos ambientes escolares fechados já a partir desta quarta-feira, 25 de maio. O uso obrigatório do equipamento de proteção individual vale para todas as redes de ensino com crianças a partir dos seis anos.

De acordo com a professora e assessora de assuntos intersetoriais da Secretaria de Educação, Renata de Matos, o retorno da obrigatoriedade do uso da máscara é uma forma de frear o avanço do número de contágio, tanto da Covid-19, quanto das demais síndromes respiratórias que são mais comuns com a chegada do frio. “O COE aprovou a medida da retomada da obrigatoriedade do uso de máscara, especialmente pelo grande número de casos positivos que temos constatado nas nossas escolas, pelo índice de demanda por atendimento nas unidades de saúde causadas pelas síndromes respiratórias, e o uso da máscara é uma forma que temos de prevenir. Somente no último mês, dobrou o número de casos e isso gera afastamentos e diversos problemas que podemos evitar”, destacou Renata.

O professor Otávio Forneck, diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS), afirmou a importância da medida. “A retomada da obrigatoriedade do uso de máscara colabora para que não se coloque em risco os demais colegas, é uma forma de garantir uma maior proteção, especialmente evitar que alguns casos positivos que muitas vezes nem sintomas apresentam, possam espalhar o vírus, por isso a medida é adequada”, destacou.

Nesta terça-feira o COE-E, emitirá uma normativa com a decisão, e as orientações para que as escolas façam suas adequações e comunicados aos estudantes e trabalhadores. Ainda foi dado o alerta sobre a importância da busca pela vacinação contra a Covid-19, onde até o momento 16.790 crianças, de cinco a 11 anos, receberam a primeira dose, e apenas 7.391 realizaram a segunda aplicação. Já a vacinação contra a Influenza (gripe), está disponível para crianças a partir dos seis meses de idade até nove anos, em 14 unidades de vacinação da cidade.

Veja Também