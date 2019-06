São Leopoldo terá Centro do idoso

publicidade

O município de São Leopoldo deve contar em breve com o Centro do Idoso, previsto para ser um espaço de referência integrado com secretarias, ações e serviços especialmente na área da saúde e assistência social. Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Ângela Machado, o projeto está sendo elaborado. “Vamos realizar o Cadastro Único (CadÚnico) da população que irá usufruir do espaço e estamos trabalhando com a possibilidade de criar um núcleo de educação permanente para o processo de formação das pessoas que lidam diretamente com os idosos.”



O centro vai funcionar em um prédio, atualmente desativado, em frente ao Hospital Centenário, na avenida Theodomiro Porto da Fonseca. A deliberação sobre a destinação do imóvel foi oficializada em maio deste ano e a reforma será feita com recursos, ainda não definidos, do Fundo Municipal do Idoso. “Implantar políticas para a pessoa idosa é uma tarefa desafiadora. Nossa cidade deve ter, até 2024, 15% da população com mais de 60 anos”, disse o prefeito Ary Vanazzi.



O projeto executivo final das melhorias no prédio, que incluem adaptações necessárias, bem como a lista dos equipamentos estão em fase de elaboração e serão submetidos à aprovação do Conselho Municipal do Idoso. A expectativa é de que o centro passe a funcionar em setembro.