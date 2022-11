São Sebastião do Caí faz o Censo dos Citrus

publicidade

Acontece em São Sebastião do Caí o Censo dos Citrus, uma ação que vislumbra fazer um "Raio X" da citricultura do município, e assim levantar números mais próximos da realidade como, por exemplo, o número de famílias envolvidas na produção, área em hectares de cada cultivar, número de propriedades, gargalos da produção como pragas, doenças e manejo. De acordo com a Administração municipal, a produção agrícola é muito dinâmica e esses dados mudam bastante de um ano para o outro, por essa razão o censo é tão importante.

Segundo o Secretário da Agricultura, Maiquel Kniest, desde o fim de novembro, a equipe do Censo está visitando as propriedades rurais do município, devidamente identificada com colete e crachá. “É importante que os produtores recebam o recenseador para que o resultado da pesquisa seja o mais fiel possível.”

A extensionista Kátia Huber da Emater-RS/Ascar, de São Sebastião do Caí, ressalta que, “esses dados irão possibilitar a criação de políticas públicas para a citricultura além da promoção do município, tanto social quanto culturalmente, já que a citricultura é uma atividade que passa de geração para geração aqui em São Sebastião do Caí.” O Censo vem acontecendo através de uma parceria entre a Emater-RS/Ascar e a Secretaria Municipal da Agricultura, e vai se estender até ano que vem. Para mais informações o contato deve ser feito pelo telefone (51)3635-2565 ou Whatsapp (51)995778072.