Saúde cria ferramenta para diminuir fila do SUS em Santa Cruz do Sul

A Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul criou uma nova ferramenta para tentar diminuir a demora nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O 'Saúde na Palma da Mão' disponibiliza aos pacientes um histórico de consultas e também registra os agendamentos previstos. A plataforma está disponível dentro do aplicativo Minha Cidade, desenvolvido pela mesma prestadora de serviços da secretaria. A ferramenta é gratuita.

O secretário municipal de Saúde, Régis de Oliveira Júnior, destaca a praticidade da ferramenta para os usuários. “Pelo celular, o paciente poderá ter acesso às suas passagens pelos serviços da saúde, verificar o histórico de vacinas, medicamentos que foram utilizados e até tirar dúvidas sobre a data da próxima consulta”, explica. “Estamos facilitando o acesso do cidadão aos seus próprios dados, que antes não eram disponibilizados, e tentando evitar que falte aos procedimentos agendados.”

O consultor de negócios da prestadora de serviços, Anderson Teixeira, afirma que somente o histórico a partir de 2014 estará disponível, ano em que a empresa passou a cuidar do sistema da secretaria. Na aba "Atendimentos registrados", até 2018, é possível verificar o local da consulta, a data e o médico. Já a partir de 2019, o paciente também tem acesso a detalhes do atendimento, como diagnóstico, horário e necessidade de internação.