Saúde de Uruguaiana vai às escolas para alcançar maior número de imunizados contra Covid-19

Em Uruguaiana, nesta terça-feira, das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia, a Carreta da Saúde estará na Escola Municipal Dom Bosco, vacinando os estudantes do educandário e também a comunidade em geral do entorno.

O público-alvo é de 482 alunos, além de 54 professores e funcionários. Serão oferecidas as vacinas para imunização contra a Covid-19 e Influenza. Importante levar documento com foto e cartão do SUS. As crianças somente poderão se vacinar na presença dos responsáveis.

Uruguaiana conta, no momento, com 118 casos ativos da doença, sendo nove pacientes hospitalizados. O total de casos atingiu, no final de semana, 30.724 pessoas que contraíram o vírus desde o início da pandemia.

Confira o cronograma da Carreta da Saúde: