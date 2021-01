Saúde tem prioridade no segundo mandato de José Alberto Panosso em Frederico Westphalen

publicidade

Ao tomar posse no cargo de prefeito, após reeleição em Frederico Westphalen, José Alberto Panosso (MDB) anunciou que a área a saúde é prioritária no início do novo período à frente do Executivo. “Temos a questão desafiadora da pandemia do coronavírus que estaremos muito atentos, no sentido de evitar a disseminação e, ao mesmo tempo, manter a economia funcionando”, afirmou. Ele ressaltou que programas e ações já implementadas terão andamento durante sua nova gestão.

“Imediatamente estaremos implementando um mutirão de cirurgias eletivas, pois muitas pessoas aguardam por procedimentos na área da saúde”, afirmou. Ainda na área da saúde, garantiu que a implantação do Setor de Oncologia no Hospital Divina providência (HDP) é outra prioridade, assim como colocar em funcionamento a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Panosso destacou que manterá um diálogo permanente com a Câmara de Vereadores, a qual tem como presidente o médico Jorge Alan de Souza (PSDB).



O médico Jorge Alan de Souza (PSDB) foi eleito na manhã desta sexta-feira,1, presidente da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen para este ano de 2021. “Assumo o compromisso de realizar um trabalho, juntamente com os colegas, de um trabalho em favor da comunidade”, disse. Ele destacou que o Legislativo é um Poder independente e que vai seguir os princípios da legalidade, coerência e lealdade. “Nosso compromisso é defender a comunidade frederiquense”, destacou Alan, acrescentando que é importante “dar voz e vez a cada setor da comunidade”.

O novo presidente da Câmara afirmou que o Legislativo não será oposição e que o compromisso é fazer com que Frederico Westphalen se trone cada vez melhor e maior. “Vamos deixar de lado o P de partido e atuar em favor do povo, sem deixar de lado o poder de legisladores independentes”.