Saiba o que é um terrário urbano, espaço que será inaugurado em Porto Alegre

Porto Alegre ganhará o primeiro terrário urbano na próxima semana. A entrega do espaço será em 3 de junho e integra a programação da 39º Semana de Meio Ambiente de Porto Alegre, divulgada ontem pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). O piloto do terrário foi licitado em 2021.

"É um projeto que foi premiado nacionalmente pelo Ministério do Meio Ambiente, ficou em primeiro lugar como projeto inovador na área da sustentabilidade", destaca o secretário da Smamus, Germano Bremm, que também preside o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam). Segundo ele, a iniciativa é pioneira no país. O espaço, feito pela empresa vencedora da licitação, Maçaix, fica na rua Lucas de Oliveira, 1819, esquina com a Avenida Neusa Brizola.

O secretário da Smamus explica como funcionou o processo. “O poder público autoriza o privado a fazer a exploração comercial, sem cobrar necessariamente por isso, no entanto, com a obrigação de criar uma nova ambiência verde na cidade”. O local contará com mobiliário urbano fabricado com materiais ecológicos, plantio de flora nativa gaúcha, sistema de irrigação, reuso da água, paredes e telhados verdes e estação para aluguel de bicicletas.

O que é um terrário urbano?

O conceito de terrário urbano vem de mini-parques implementados nos Estados Unidos. Construído em terrenos que áreas comerciais que, muitas vezes, são usadas como depósitos de lixo, a proposta é oferecer um espaço de interação social com sustentabilidade. Com o local, o governo da Capital pretende contribuir na redução do impacto negativo das mudanças climáticas, na redução das emissões de gases de efeito estufa e acolher e estimular atividades de educação e conscientização ambiental.

Semana do Meio Ambiente

Além do terrário urbano, a programação ainda conta com outras atividades, entre 31 de maio e 7 de junho. “Sempre é um momento importante de reflexão sobre que cidade nós estamos construindo para o futuro, para as futuras gerações”, explica o secretário da Smamus, Germano Bremm, que também preside o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam). Estão previstos para a semana trilhas, exposições, oficinas e debates sobre temas como a recategorização do Parque Saint’Hilaire. Também começará a funcionar um software de Arborização Urbana que reunirá informações das árvores da Capital. A programação pode ser conferida no site da prefeitura.

Confira a programação

Quarta-feira, 31 de maio

Trilha no Parque Morro do Osso

14h - Trilha e piquenique ao pôr do sol. Duração de três horas, participantes devem levar alimentação (40 vagas)

Feira de Troca de livros

14h – Para obras técnicas e de literatura, em bom estado. Evento organizado pela Equipe de Bibliotecas da Smamus

Quinta-feira, 1 de junho

Trilha na Reserva do Lami

9h - Recepção dos participantes com exposição do projeto de reciclagem Super Amigo do Meio Ambiente. Duração de duas horas (30 vagas)

Sexta-feira, 2 de junho

2º Seminário Recategorização do Parque Saint’Hilaire

8h às 13h – No auditório da Smap (rua Siqueira Campos, 1.300, 14º andar). (60 vagas)

Sábado, 3 de junho

Oficina de observação de aves

9h – No centro de visitantes do Parque Farroupilha. Atividade com Augusto Pötter. (30 vagas)

Exposição Redenção: ampliando seus olhares

9h às 14h - No centro de visitantes do Parque Farroupilha.

Entrega Terrário Urbano

11h – na rua Lucas de Oliveira, 1819, esquina com a avenida Neusa Brizola.

Domingo, 4 de junho

Exposição Redenção: ampliando seus olhares

9h às 14h - No centro de visitantes do Parque Farroupilha.

Segunda-feira, 5 de junho

14h - Oficina para participantes do Programa Educação para Sustentabilidade na OSC Aldeia da Fraternidade (rua Dona Paulina, 700), bairro Tristeza.

15h - Oficina de aproveitamento dos resíduos sólidos descartados. No Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino da Fase – RS (rua Jaguari, s/n), bairro Cristal.

18h - Live no Youtube - Logística Reversa no Município de Porto Alegre com a coordenadora jurídica da Smamus, Ângela Molin.

Terça-feira, 6 de junho

9h30 - Lançamento do software de Arborização Urbana, na sede da Smamus (rua Luiz Voelcker, 55, bairro Três Figueiras).

9h30- Trilha na Redenção - Voltada para 30 alunos da Escola Estadual Dinah Neri Pereira, com idade entre 7 e 8 anos.

Quarta-feira, 7 de junho

Trilha no Parque Germânia

9h30min – Ponto de encontro: espaço Bio Germânia. (30 vagas)