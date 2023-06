Saiba quais são as cidades do RS que mais perderam e ganharam população, segundo o Censo 2022

publicidade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira os Primeiros Resultados de População e Domicílios do Censo Demográfico 2022. Conforme o IBGE, em 2022, o Rio Grande do Sul encerrou o ano com um total de 10.880.506 de habitantes, uma taxa de crescimento de 0,14%, uma das menores médias de crescimento anual desde 2010.

Confira as cidades que mais ganharam cidadãos e aquelas que mais perderam em comparação com último censo, realizado há 12 anos:

Cidades do RS que mais perderam popuação percentualmente

Cruzaltense: -24%

Itatiba do Sul: -23%

Passa Sete: -23%

Rio dos Índios: -22%

União da Serra: -21%

Coronel Bicaco: -21%

Tiradentes do Sul: -21%

Charrua: -20%

Porto Lucena: -19%

Jacuizinho: -19%

Cidades do RS que mais perderam popuação em quantidade total

Porto Alegre: -76.781

Viamão: -15.268

Novo Hamburgo: -11.208

Alvorada: -8.358

Uruguaiana: -8.225

Rio Grande: -5.328

Alegrete: -5.244

Esteio: -4.618

Cruz Alta: -3.908

Cachoeira do Sul: -3.757

Cidades do RS que mais ganharam popuação percentualmente

Araricá: 75%

Imbé: 52%

Capão da Canoa: 51%

Arroio do Sal: 43%

Balneário Pinhal: 38%

Cidreira: 35%

Xangri-lá: 32%

Tramandaí: 31%

Trindade do Sul: 31%

Lajeado: 30%

Cidades do RS que mais ganharam popuação em quantidade total

Caxias do Sul: 27.787

Canoas: 23.830

Capão da Canoa: 21.554

Lajeado: 21.430

Passo Fundo: 21.398

Bento Gonçalves: 18.492

Cachoeirinha: 17.980

Santa Cruz do Sul: 14.856

Tramandaí: 12.802

Santa Maria: 10.601

Cidades do RS com maior densidade demográfica

Cachoeirinha: 3.112,48 hab/km²

Esteio: 2.751,01 hab/km²

Porto Alegre: 2.689,94 hab/km²

Canoas: 2.658,15 hab/km²

Alvorada: 2.612,48 hab/km²

Sapucaia do Sul: 2.268,05 hab/km²

São Leopoldo: 2.110,59 hab/km²

Campo Bom: 1.038,08 hab/km²

Lajeado: 1.026,47 hab/km²

Novo Hamburgo: 1.023,35 hab/km²



