Samu de Itaqui será reinaugurado em novo endereço

Será reinaugurado nesta terça-feira, em novo endereço, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Itaqui. A nova sede está localizada na Curva do Curtume, no entorno do acesso Nelson Marchezan, no antigo módulo da Brigada Militar.

A solenidade de reinauguração acontece às 11h com autoridades e equipes do serviço. O SAMU de Itaqui presta, em média, 60 atendimentos mensais à população.

