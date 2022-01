Sant'Ana do Livramento suspende vacinação contra a Covid-19 por falta de imunizantes

publicidade

Em Sant’Ana do Livramento a falta de imunizantes fez a Secretaria de Saúde suspender a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira em todas as unidades básicas do município. A retomada acontecerá com a chegada de novos lotes – e a imunização a partir da quarta-feira.

No momento, Sant'Ana Livramento conta com 25 casos ativos da doença, dois pacientes hospitalizados e nove exames em análise. Ao todo, até agora, houve 181 óbitos desde o início da pandemia.

