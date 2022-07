Santa Casa de Caridade de Uruguaiana volta a captar órgãos depois de cinco anos

publicidade

No final da noite desse sábado, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado, houve junto à Santa Casa de Caridade, depois de cinco anos, nova captação de órgãos na instituição. A doadora foi Simone Sierra, 44 anos, com morte encefálica atestada ao meio-dia de sexta-feira. Simone havia sofrido um AVC hemorrágico na última terça-feira. Os familiares, segundo o marido da doadora, Cláudio Oliveira, mesmo ainda abalados, decidiram pela doação, por considerar o ato um gesto de generosidade e de amor ao próximo.

De acordo com Cláudio, a esposa dedicava uma permanente preocupação com aqueles que a cercavam. “Assim, foi uma maneira de coroar a vida solidária de Simone”, ressaltou. A gremista Simone era microempresária, proprietária ao lado do marido, da Bodega Oliveira & Sierra. Simone também gostava de carnaval e era simpatizante da Unidos da Cova da Onça.

A equipe médica composta pelo cirurgião Julian Martin e enfermeiro Mateus Gomes Cócaro, ambos de Porto Alegre, integrantes da OPO 7 - Organização de Procura de Órgãos – chegou a Uruguaiana às 22h40min e partiu retornando a Porto Alegre à 1h10min deste domingo. Também atuou no procedimento o anestesista do hospital local - Rafael Dornelles. Foi possível captar os dois rins e o fígado. Conforme informações – os três órgãos foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas um dos rins foi destinado à Santa Casa de Misericórdia e o outro, para o Hospital São Lucas, da PUCRS.