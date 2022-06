Santa Casa de Pelotas completa 175 anos nesta segunda-feira

publicidade

O Hospital Santa Casa de Pelotas completa 175 anos de fundação nesta segunda-feira. Para marcar o aniversário da instituição, considerada a mais antiga do setor em atividade da cidade, haverá cerimônia para convidados e visitação ao espaço cultural do hospital, que tem 190 leitos ativos. São 27 leitos de UTI somente para pacientes do SUS, e o objetivo é chegar a 40 até o fim de 2022. A Santa Casa é referência para cirurgias de média e alta complexidade para 22 municípios da região. Outro destaque é o Centro Clínico, inaugurado em maio de 2021, que já realizou nove mil consultas, mil exames e 300 procedimentos ambulatoriais.

Nesta terça-feira, será inaugurada a nova maternidade para convênios e particulares Dr. Lori da Rosa Kusser. Ainda como parte das comemorações, no próximo domingo, haverá passeio ciclístico aberto à comunidade. A inscrição é 1 Kg de alimento não perecível, com destinação ao setor de nutrição do hospital. Os 200 primeiros inscritos ganham uma camiseta personalizada.

Conforme o provedor do hospital, Maurício Alberto Goldbaum, as dívidas da instituição são de R$ 120 milhões, com fornecedores, empréstimos bancários e tributos. “Todos os hospitais filantrópicos têm dívidas desde o tempo da fundação. No caso da Santa Casa, estão sendo renegociadas e temos as certidões, o que mantém apto o funcionamento.”

