Santa Casa de Porto Alegre inaugura novas estruturas de Diálise e UTI oncológica

Foi inaugurado nesta segunda-feira a nova unidade de Diálise do Hospital Santa Clara e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rita. Os hospitais fazem parte do complexo da Santa Casa e atendem aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A revitalização integra o plano de modernização com o objetivo de oferecer a melhor experiência para pacientes e familiares em todas as etapas de atendimento.

O evento contou com a presença de autoridades entre eles parlamentares gaúchos da bancada federal, a presidente do Tribunal de Justiça (TJRS), Iris Helena Medeiros Nogueira, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter, membros da direção executiva da Santa Casa e o provedor da Santa Casa, Alfredo Englert.

“Além de ambientes mais modernos e propícios para tratamentos especializados, as novas instalações do serviço de diálise e da UTI dedicada à oncologia permitem oferecer aos nossos pacientes os mais elevados padrões de qualidade e segurança assistencial. E isso tudo só foi possível graças a um esforço coletivo, com recursos viabilizados por inúmeras instituições e lideranças públicas, contribuindo para fortalecer a nossa missão de proporcionar assistência de excelência para todos”, destaca o diretor-geral da Santa Casa, Julio Matos.

Durante o evento, o diretor-geral fez um agradecimento pela destinação da emenda federal, realizada pela bancada gaúcha em 2016, no valor de R$150 milhões. Ele ressaltou que o recurso, administrado pela Caixa Econômica Federal, permitiu a realização de diversas melhorias no complexo. E aproveitou o momento para reforçar para a bancada federal a solicitação do recurso complementar de R$30milhões para concluir o projeto que começou há sete anos e que já sofreu com os reajustes de valores.

Durante a sua fala, Matos também fez um reconhecimento ao TJRS que disponibilizou o valor de R$ 1.955.972,00 para a aquisição de equipamentos e mobiliários para as áreas de UTI, Unidade de Internação, Ambulatório, Quimioterapia e Farmácia Quimioterápica do Hospital Santa Rita. O valor está distribuído em diversas obras. Na UTI tem R$ 388.871,00 desse valor. Essa verba tem origem através de convênio administrativo firmado com a Secretaria Estadual de Saúde.

“O Tribunal foi além do investimento e pensou em assistência e destinou mais de R$ 7 milhões para a realização de cirurgias oncologicas e procedimentos ambulatórios”, complementou.

Esse termo aditivo ao contrato hospitalar foi firmado com a Secretaria Municipal de Saúde, no montante de R$ 7.292.383,00 para a execução adicional de até 796 cirurgias oncológicas e 6.223 procedimentos oncológicos ambulatoriais. Desta forma, considerando a produção histórica e mais o incremento da portaria, a Santa Casa deverá produzir, ao longo de 12 meses, o total de até 2.166 cirurgias oncológicas e 30.687 procedimentos oncológicos ambulatoriais.

Os presentes no evento também puderam conferir as novas passarelas que fazem a ligação entre os hospitais do complexo. O novo sistema viário de passarelas da Santa Casa foi inaugurado em outubro. Com 420 metros de percurso total, o projeto teve um investimento total de R$ 46,8 milhões e trouxe importantes melhorias para a circulação de pacientes, familiares, médicos e colaboradores, interligando as oito unidades hospitalares da Santa Casa. A bancada federal viabilizou R$ 24,6 milhões nesse projeto.

O diretor médico do Hospital Santa Rita, Antonio Nocchi Kalil, declarou que a reforma vai qualificar e oferecer mais segurança para o trabalho realizado na instituição.

“O corpo assistencial se sente muito valorizado com tudo isso que está sendo feito aqui na nossa instituição. Toda essa melhoria, não só da parte relacionada ao sistema complementar, mas especialmente ao sistema único de saúde. Nós realizamos mais de 8 mil cirurgias por ano. Cirurgias extremamente complexas e que a grande maioria delas acabam necessitando de atendimento na unidade de tratamento intensivo. E essa reforma vai qualificar e dar muito mais segurança ainda do que a gente faz aqui diariamente. Então, certamente isso vai qualificar muito a nossa instituição. Porque a gente sempre fala que depois que um paciente entra no bloco de saúde ou na UTI, não interfere em nada ele ser do SUS ou de algum sistema de saúde complementário”, declarou Kalil.

O Hospital Santa Rita é referência em prevenção, diagnóstico e tratamento na área oncológica. Envolve todas as especialidades médicas cirúrgicas e clínicas relacionadas à oncologia e conta com atualizados centros para diagnóstico e tratamento do câncer, como o Centro de Prevenção de Câncer e o Centro Multidisciplinar de Pesquisa Clínica. Equipado com tecnologias de ponta, com o maior parque radioterápico do Brasil e com apoio de serviços diagnóstico de imagens moleculares - PET CT e Medicina Nuclear, o Hospital Santa Rita é referência em saúde. Um dos destaques da unidade é a terapia quimioterápica que, além da quimioterapia tradicional, apresenta a possibilidade de utilização de sisema de resfriamento capilar durante a infusão, evitando a queda de cabelo no processo.

O Hospital Santa Clara possui assistência médica em 30 especialidades nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica e materno neonatal. Destaca-se por serviços como intensivismo adulto e neonatal, diálise, cirurgias de alta complexidade e emergências nas áreas clínica, cirúrgica, ginecológica e obstétrica. Conta também com um serviço especializado em oftalmologia, oferecendo atendimento em diversas subespecialidades em consultas, exames e cirurgias. A unidade possui o maior ambulatório da instituição, com 120 consultórios onde são oferecidos atendimentos ambulatoriais multidisciplinares para pacientes particulares, de convênios e do SUS.