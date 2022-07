Santa Casa de Uruguaiana registra a segunda captação de órgãos em menos de uma semana

publicidade

Em menos de uma semana, a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana proporcionou uma segunda captação de órgãos para a Central de Transplantes do Estado. O doador foi o caminhoneiro Hélio Patta Flain, 56 anos, casado, três filhos, itaquiense que sofreu um acidente de trânsito quando conduzia sua motocicleta e colidiu com um automóvel na rua Dom Pedro II, em Itaqui. Diante da gravidade das lesões, Hélio foi transferido do Hospital São Patrício de Itaqui para a UTI da Santa Casa de Uruguaiana, ainda no último sábado. No entanto, a violência do traumatismo craniano provocou a morte encefálica do paciente, atestada na quarta-feira.

Os familiares, ainda sob impacto da perda, decidiram pela doação como forma de homenagear e, principalmente, atender ao desejo prévio manifestado pelo desportista que amava motocicleta e a sensação de liberdade que a pilotagem lhe oferecia durante as trilhas que percorria.

A equipe médica da Organização de Procura de Órgãos (OPO 7), composta pelos cirurgiões Mayara Macry e Filipe Abtibol e o enfermeiro Erian Ramos, vinda da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, chegou à cidade às 21h30min desta quinta-feira e captou os dois rins do paciente. Concluídos os procedimentos, retornaram à capital às 0h15min desta sexta-feira.

Os parentes e amigos lamentam todo o ocorrido no momento em que o bem-humorado colorado Hélio ainda comemorava a construção de sua casa própria, recentemente concluída. O sepultamento acontecerá nesta sexta-feira, em Itaqui, cidade em que vivia. A captação anterior aconteceu na madrugada do último domingo, quando Simone Sierra de Oliveira doou rins e fígado.

