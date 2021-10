Santa Cruz do Sul analisa mais de mil projetos de construção só neste ano

publicidade

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul já autorizou desde o início deste ano 858 alvarás de construção. Apenas de habite-se foram 550 autorizações. O vice-prefeito e secretário de Planejamento e Orçamento, Elstor Desbessell, informou que os números apontam o aquecimento no setor. Além dos pedidos aprovados, outros 150 passaram por análise, mas precisam de atualização ou adaptação, somando desta forma mais de mil encaminhamentos.

Somente nos primeiros 100 dias deste ano ocorreu a análise e aprovação de 300 projetos com solicitações de licenças, reforma e construção. “Quando assumimos, a grande queixa era que os projetos ficavam entre quatro e seis meses na secretaria. Atualmente, está entre 30 e 45 dias”, afirma Desbessell. Ele acrescenta que esse número poderia ser ainda maior se não houvessem as dificuldades e limitações comerciais em consequência da pandemia da Covid-19 no mês de março.

O secretário relata que boa parte dos projetos aprovados são residências, algumas no perímetro urbano, outras em loteamentos, além do encaminhamento para muitos edifícios. Explica que toda essa movimentação reflete um mercado imobiliário aquecido, com a ocupação de trabalhadores e geração de renda.