Santa Cruz do Sul lança projeto de troca de recicláveis por alimentos

A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade de Santa Cruz do Sul desenvolverá um projeto piloto que tem o propósito de conscientizar a população para a preservação do planeta e ao mesmo tempo melhorar a qualidade da alimentação das comunidades mais vulneráveis. A ação denominada de Troca Solidária foi lançada na manhã desta sexta-feira, na EMEF Bom Jesus, no bairro com o mesmo nome.

Cerca de meia tonelada de alimentos produzidos por agricultores familiares locais será disponibilizada para os estudantes que levarem resíduos sólidos recicláveis para a troca. Cada quatro quilos de papel, metal, papelão, vidro e/ou plástico dará direito a um quilo de alimento, que os alunos levarão para casa. Eles poderão escolher entre laranja, beterraba, brócolis, batata-doce ou aipim descascado e congelado.

O início do projeto aconteceu em frente à escola, que já possui um biodigestor e hoje caminha para ser considerada referência em questões ambientais. O trânsito foi interrompido na rua, dentro dos limites da quadra, e duas balanças foram instaladas, uma para pesar os resíduos e outra para os alimentos.

Depois tudo o que tiver sido entregue pelos estudantes neste dia será levado pela Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul (Coomcat) para comercialização. Assim, a entidade dará um destino correto aos materiais, gerando renda para dezenas de famílias de catadores.

Duas outras edições do projeto já têm data marcada para acontecer. No dia 19 de novembro será a vez da EMEF Menino Deus se engajar na iniciativa e no dia 10 de dezembro o encontro é na EMEF Harmonia. A ideia, segundo a Semass, é que sejam disponibilizados mil quilos de alimentos a cada mês. Também está nos planos da prefeitura, estender a proposta para um maior número de escolas e realizar eventos de troca de resíduos por alimentos em praças, com a interação de pais de alunos e munícipes em geral.

