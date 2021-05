Santa Cruz do Sul necessita de mais 3,4 mil doses de Coronavac para completar imunização em atraso

publicidade

Um levantamento da Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul, nesta sexta-feira, apontou que ainda faltam 3.482 doses para completar o esquema vacinal das pessoas que estão em atraso com a segunda aplicação da Coronavac. O quantitativo é o que o governo do Estado enviou a menos para o município nessa quarta-feira.

Em função da quantidade insuficiente, a distribuição de senhas e as aplicações se encerraram por volta das 14h de quinta-feira. As pessoas que procuraram a vacinação depois deste horário não conseguiram regularizar a situação.

A apuração do setor de Imunizações comprovou também que cada frasco do imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, possui em seu conteúdo somente nove doses, o que representa 10% a menos do que os números oficialmente divulgados pelo Estado. Assim que o governo estadual enviar as doses que faltam, a vacinação contra a Covid-19 para essa parcela da população será concluída.

Nessa quinta-feira, o governo do Estado informou que irá aguardar o registro das aplicações da segunda dose da vacina Coronavac para avaliar novas medidas para completar o esquema vacinal nos municípios que ainda dependem deste imunizante. De acordo com Secretaria Estadual de Saúde (SES), só a partir desta será possível avaliar faltas pontuais e planejar, se for o caso, o remanejamento de saldos entre municípios.