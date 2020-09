Santa Cruz do Sul publica cartilha com medidas para transporte escolar

publicidade

A equipe da Secretaria de Educação de Santa Cruz do Sul elaborou uma cartilha com as principais medidas de seguram que precisam ser adotadas no transporte escolar no retorno às aulas. A distribuição do material começou na última semana aos condutores. As atividades presenciais nas salas de aula no município voltaram a funcionar na quarta-feira no ensino privado, inicialmente na educação infantil e da pré-escola e nesta segunda-feira será a vez do ensino médio.

Com possibilidade de operar com metade da capacidade de transporte, os responsáveis pelo serviço e monitores precisam ficar atentos à higienização. A secretária municipal de Educação, Juliana Bach, destacou que a partir de agora a volta gradual dos alunos às salas de aula será constante, mantendo-se a classificação de risco de contágio com o novo coronavírus entre as bandeiras laranja e amarela. Explicou que, para garantir este retorno, é dever de todos continuar atentos aos protocolos de segurança e às medidas sanitárias em vigor.

O serviço, assim como as aulas presenciais nas escolas, apenas pode operar em classificação de risco de contaminação de baixo e médio, nas bandeiras amarela e laranja.

A enfermeira da Secretaria de Saúde, Luciana Weiss Kist, informou que as medidas adotadas para o retorno do transporte escolar são inspiradas na atividade da pasta. Explicou que durante a pandemia, para proteger os funcionários da Saúde, houve a criação de regras para o deslocamento de pacientes em suspeita ou com contaminação com a Covid-19 confirmada. “No escolar não serão levadas crianças doentes ou com sintomas, mas todos passarão pelo mesmo protocolo de cuidados”, destacou.