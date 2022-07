Santa Cruz do Sul realizará a implementação de rede de fibra óptica no interior do município

publicidade

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul realizou, na manhã desta quinta-feira, a assinatura do termo de colaboração com a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agropecuário de Linha Andrade Neves (Adecan) para implantação de internet e telefonia por rede de fibra óptica em diversas localidades do interior do município. O evento contou com a presença de autoridades municipais, lideranças locais e diversas pessoas da comunidade que foram prestigiar o ato.

A associação receberá do poder público a quantia de R$ 120 mil para viabilizar o serviço. O investimento total é de R$ 400 mil e a diferença será custeada por meio de uma parceria entre a entidade e a operadora EBTNET, empresa com atuação exclusiva no meio rural.

Após concluída a implantação da rede, o que deverá levar em torno de 12 meses, cerca de mil famílias das localidades de Paredão Felipe Nery, Boa Vista, Linha Andrade Neves, Monte Alverne, Quarta Linha Nova e São Martinho passarão a contar com a disponibilidade dos serviços de telefonia e internet. Atualmente cerca de 500 famílias de Rio Pardinho e outras 300 de Alto Paredão já são contempladas.

A prefeita Helena Hermany enfatizou a importância de se investir em conexão no meio rural, como forma de gerar atrativos para a permanência das novas gerações. “Para que nossos jovens tenham interesse e queiram ficar no interior temos que dar a eles condições, com boa internet, telefonia, luz e boas estradas.”

Na mesma linha, o vereador Henrique Hermany considerou a assinatura um momento histórico, pelas melhorias que representará para as comunidades do interior, reduzindo as desigualdades. Ele disse que não adianta querer que o jovem permaneça no campo se não são dadas a ele as mesmas condições que o jovem da cidade possui. “A cidade tem luz, tem internet, tem modernidade. Como um jovem vai monitorar sua lavoura se não tem sinal de internet, se não tem eletricidade?”, questionou.

A EBTNET informou que durante os trabalhos será necessária a contratação de mão de obra. Pessoas da própria comunidade serão selecionadas para ocupar as vagas geradas e receberão treinamento para desempenhar as atividades.

