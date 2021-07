Santa Cruz do Sul retoma aplicação da primeira dose nesta sexta-feira

publicidade

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul retoma nesta sexta-feira a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. O trabalho estava suspenso desde a última sexta-feira por falta de estoque. Onze postos na cidade estão com equipes disponíveis para a imunização de pessoas com 30 anos ou mais, além de lactantes de crianças até 11 meses e 29 dias e demais grupos já contemplados.

As unidades com vacinação são as seguintes: UBS Belvedere; ESF Senai; ESF Cohab; ESF Cristal Harmonia; ESF Faxinal; ESF Arroio Grande; UBS Jacob Schmidt; UBS Verena; ESF Linha Santa Cruz; ESF Pedro Eggler; e ESF Rio Pardinho. O horário de atendimento é das 8 horas às 11h30 e das 13h às 16 h ou enquanto durarem os estoques.

Os postos de saúde que farão a imunização contra a Covid-19 nesta sexta-feira não aplicarão vacinas de rotina, nem contra a gripe. Além disso, a Secretaria de Saúde reforça que, para vacinação de lactantes, será necessária a apresentação de documento de identidade e certidão de nascimento do filho(a) ou caderneta de saúde da criança.

O Centro Materno Infantil (Cemai) fará a aplicação da primeira dose da Pfizer nesta sexta-feira apenas para adolescentes com comorbidades (12 a 17 anos) e gestantes e puérperas a partir dos 12 anos mediante agendamento telefônico pelo telefone (51) 3715 1546. Neste local também haverá a imunização com a segunda dose para quem fez a primeira em 2 de julho ou antes, e também para gestantes e puérperas que fizeram a primeira dose da Covishield (AstraZeneca), mediante agendamento telefônico.

O Sistema Integrado de Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) realiza a aplicação da segunda dose da vacina da Covishield (AstraZeneca) para quem aplicou a primeira em 20 de maio ou antes, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O trabalho de imunização também ocorre no ESF Bom Jesus, ESF Linha Monte Alverne, ESF Margarida, ESF Esmeralda e Ambulatório Central.

Veja Também