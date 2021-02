Santa Cruz do Sul suspende vacinação da primeira dose contra Covid-19

publicidade

A Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul suspendeu, ainda durante a manhã desta quinta-feira, a vacinação com as primeiras doses contra a Covid-19 por falta de frascos com o produto disponíveis. As aplicações estavam ocorrendo no Centro Materno Infantil (Cemai) e dentro do Parque da Oktoberfest no sistema drive-thru. No início da manhã havia começado a imunização de pessoas acima dos 80 anos. Até então, somente quem tinha mais de 85 anos era contemplado.

No Parque da Oktoberfest houve formação de uma grande fila de veículos no início da manhã com pessoas para receberam as doses. Segundo a prefeitura, os frascos da CoronaVac terminaram nos dois pontos de vacinação na metade da manhã. De acordo com o coordenador do Programa Municipal de Imunizações, Roger Peres, ainda não há previsão de quando virão as novas doses. “Segundo a divulgação do Ministério da Saúde, a expectativa é de que na próxima semana chegue uma nova remessa, mas vamos aguardar a confirmação”, afirmou.

O secretário também disse que ainda é incerto o número de doses que deve vir no próximo lote. A aplicação das segundas doses para quem recebeu a vacina no início da campanha ocorre normalmente no Serviço Integrado de Saúde (SIS) no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).

