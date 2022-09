Santa Maria assina ordem de serviço para obras no bairro Camobi

publicidade

A prefeitura de Santa Maria anunciou a liberação de R$ 1,6 milhão para dar continuidade ao trabalho de melhorias na infraestrutura do bairro Camobi, região Leste da cidade. A ordem de serviço foi assinada nessa quarta-feira. Os trabalhos consistem em drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização. O projeto foi efetivado pelas secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos.

Os recursos são provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa II) e do Fundo Pró-Saneamento. A obra será realizada nos trechos da rua Lamartine Babo, entre as ruas Ernesto Pereira e 17 de Maio; rua Silvino Jacob Zimmermann, entre a BR 297 e a rua Liberato Salzano; e rua Liberato Salzano, entre as ruas Silvino Jacob Zimmermann e Professor Heitor da Graça Fernandes.

Segundo a Administração Municipal, a obra faz parte da execução do primeiro lote, do total de três, anunciados no início de agosto deste ano, com investimento de mais de R$ 5 milhões. Inicialmente foi realizado o levantamento topográfico.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Wagner da Rosa, destacou a importância da realização de mais obras no bairro Camobi. “Estamos trazendo notícias boas para Camobi e também oferecendo mais segurança aos moradores e estamos assinando o lote 1 e, nos próximos dias, vamos anunciar a sequência de obras dos outros lotes”, disse.

O secretário de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, José Antônio de Azevedo Gomes, afirma que o bairro Camobi precisa de mais ações na área de infraestrutura. “A região de Camobi sempre teve muita carência de infraestrutura, esgoto, drenagem pluvial, entre outros serviços, e esses três lotes de obras são estruturantes para a cidade.”

A empresa vencedora da licitação realizará a obra de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização que recuperará a trafegabilidade em trechos das ruas Liberato Salzano da Cunha, Lamartine Babo e Silvino Jacob Zimmermann. O prazo para a conclusão dos serviços é de 120 dias.

