Santa Maria investirá mais de 2,8 milhões em obras viárias nos bairros

A Prefeitura de Santa Maria anunciou que duas licitações estão abertas para execução de serviços de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização em vias públicas. Por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, foi lançado nesta quarta-feira, edital para contratar empresas que serão responsáveis pelas obras em dois bairros, um investimento superior a R$ 2,8 milhões. São recursos obtidos pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa II). As obras devem ser concluídas em até 90 dias.

O edital 42/2022 visa contratar empresa pelo regime de execução indireta, do tipo “menor preço”, que ficará responsável pelas obras em trecho da rua das Camboatãs e na rua dos Branquilhos, no bairro Nova Santa Marta. O serviço está estimado em R$ 1.388.486,31. Destes, R$ 1.184.144,58 são para material, e o restante, para mão de obra. A abertura dos envelopes será em 7 de outubro, às 10h, na Sala de Licitações.

Outra publicação também lançado nesta quarta-feira é o edital 43/2022, de contratação pelo regime de execução indireta, do tipo “menor preço”. É referente à execução da obra na rua Aparício Borges e em trechos das ruas Silvio Romeiro e La Paz, no bairro Chácara das Flores. O valor estimado é de R$ 1.437.287,32, sendo material R$ 1.271.643,86, e mão de obra R$ 165.643,46. A abertura dos envelopes com os nomes das empresas interessadas ocorre em 14 de outubro, às 10h, na Sala de Licitações, no segundo andar do Centro Administrativo (rua Venâncio Aires, 2.277, Centro). As empresas interessadas em participar devem comparecer ao local com toda a documentação necessária em mãos.

O edital 35/2022 está em andamento desde o dia 19 de setembro, e se refere à execução da obra na rua João Franciscatto e na rua Major João Scherer, no bairro São José. O investimento é de R$ 1.051.327,72, sendo R$ 914.596,36 para material e R$ 136.731,36 para mão de obra. A abertura dos envelopes ocorrerá em 5 de outubro, às 10h, na Sala de Licitações, no segundo andar do Centro Administrativo. As empresas interessadas em participar devem comparecer ao local com toda a documentação necessária em mãos.

Os editais estão disponíveis na seção de Licitações do site da prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cplose@yahoo.com.br ou pelo telefone (55) 3921-7100, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 13h30min.