Santa Maria lança projeto buscando incentivar o setor econômico

publicidade

Diante da nova realidade imposta pela pandemia de coronavírus e com o objetivo de apresentar as medidas que estão sendo tomadas para amenizar os impactos da crise na economia, a Prefeitura de Santa Maria lançará, nesta segunda-feira, o projeto “Papo Reto de Segunda”.

“A Administração Municipal segue dedicada em observar, com cuidado e responsabilidade, o cenário atual, mas, estamos trabalhando fortemente para minimizar os impactos gerados pela pandemia e retomar o desenvolvimento econômico”, destacou o prefeito Jorge Pozzobom.

Assim, nas próximas quatro segundas-feiras, das 19h às 20h, a prefeitura vai transmitir, por meio de suas redes sociais, as lives com as autoridades nos assuntos pautados. Para efetivar a proposta, o Executivo conta com a parceria de vários órgãos, entidades da cidade e instituições financeiras. Os temas das lives serão referentes à recuperação e à ajuda a empreendedores, à gestão e à retomada dos negócios, além de linhas de crédito, mudança de mentalidade na condução dos negócios, desafios do mercado de trabalho e dos futuros profissionais nesse ambiente digital.

Nesta segunda-feira, a pauta será “Como fazer a gestão e a retomada dos negócios em tempos de pandemia?”. A live contará com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Everton Falk, e do gestor de Projetos do Sebrae, Carlos Kartens. A mediação será feita pela secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Ticiana Fontana.