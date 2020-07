Santa Maria registra 18ª morte por Covid-19

publicidade

A prefeitura de Santa Maria confirmou o 18º óbito por Covid-19 no município. A vítima é uma mulher, de 68 anos, com histórico de hipertensão e diabetes.

Conforme a Prefeitura de Santa maria, ela estava internada no Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo por apresentar quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Ela estava na UTI, onde no dia 30 de junho foi feita a coleta do exame, com diagnóstico positivo para Covid-19. O caso será incluído no Boletim Epidemiológico a ser atualizado neste domingo.