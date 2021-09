Santa Rosa não terá desfiles da Semana da Pátria e Semana Faroupilha

publicidade

O Executivo de Santa Rosa anunciou o cancelamento dos desfiles de 7 de Setembro e o desfile da Semana Farroupilha. A decisão ocorreu de forma conjunta com escolas, empresas e entidades tradicionalistas. Os desfiles não ocorrerão pois escolas e entidades não teriam tempo de se organizar para o evento, já que estavam com atividades limitadas devido à pandemia da Covid-19.

Nessa quarta-feira, ocorreu a abertura da Semana da Pátria em Santa Rosa. O ato, realizado na Praça da Bandeira, contou com a participação de escolas, entidades e autoridades no hasteamento das bandeiras. Estudantes fizeram apresentações culturais em homenagem ao Brasil. O Hino Nacional foi executado pela Fanfarra da Brigada Militar e o Fogo Simbólico está no Corpo de Bombeiros até o próximo dia 7, quando será conduzido até a Praça da Bandeira para o encerramento da Semana da Pátria.

Para a Semana Farroupilha, um ato vai marcar as comemorações gaúchas. O Festejo Farroupilha deve reunir 100 cavalarianos e demais representantes das entidades. A cavalgada vai reunir todas entidades tradicionalistas do município. O ato, para a entrega da centelha do fogo simbólico vai acontecer na praça da bandeira, às 9h, do dia 12. Cada representante vai passar pela praça para receber a chama crioula e levar para a sua entidade. Este ano, Anita Garibaldi será tema da Semana Farroupilha. O CTG Rancho Crioulo do Tarumã vai trazer a chama para Santa Rosa.

