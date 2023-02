Santa Rosa terá uma Vara Regional Empresarial a partir de abril

publicidade

A partir de abril, Santa Rosa vai contar com uma Vara Regional Empresarial. A cerimônia de instalação da vara irá acontecer no dia 19 de abril, com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, e também do corregedor-geral da Justiça, desembargador Giovanni Conti.

O prefeito Anderson Mantei, envolvido com o projeto, destacou a conquista para o município, “O esforço da comunidade foi recompensado. As forças políticas e empresariais se associaram ao judiciário, ministério público e defensoria pública e assim, conseguimos a aprovação na Assembleia Legislativa. Esta elevação de entrância, garante especialização nas decisões que envolvem processos empresariais e promove também, o desenvolvimento econômico de Santa Rosa e região”.

Mantei ainda ressaltou, que essa realização só foi possível, devido ao esforço de autoridades que se empenharam na causa, como é o caso do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo.

Com a criação da Vara Regional Empresarial, a comarca santa-rosense irá jurisdicionar 29 comarcas, envolvendo 97 municípios, uma população de mais de 976,8 mil habitantes e mais de 105,6 mil empresas ativas. No Estado, existem Varas desta natureza apenas em Porto Alegre e em Novo Hamburgo.