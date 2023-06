Santo Antônio da Patrulha convida para diversas festas em agosto

publicidade

O município de Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte gaúcho, se prepara para uma programação diversa e atividades em paralelo em agosto. Entre os dias 9 e 20 daquele mês ocorrerá mais uma edição da Feira Nacional da Cana-de-Açúcar, Rapadura, Sonho e Arroz (Fenacan). Além deste evento, outras festas tradicionais da cidade acontecerão simultaneamente.

Uma comitiva da administração municipal visitou a sede do Correio do Povo, na Capital, para contar a novidade. “Temos bastante expectativa para estes eventos e esperamos levar bastante visitantes”, disse o prefeito Rodrigo Massulo. O Parque Caetano Tedesco, que receberá a Fenacan, ainda terá, de 11 a 13 de agosto, a 36ª Moenda da Canção, um dos festivais de música mais conceituados do Brasil.

Também durante a festa, serão realizadas a 13ª Feira Municipal do Livro, que receberá as escolas do município, de 10 a 14 de agosto. O 2º Fórum do Turismo, encontro que vai proporcionar debates e discussões sobre o potencial turístico do município no contexto da região onde está inserido, também ocorerrá no período, assim como a Feira da Agricultura Familiar, apresentando produtos das agroindústrias patrulhenses.

A principal atração deste ano da Fenacan é o show nacional da dupla sertaneja Guilherme & Benutto. Donos de hits de sucesso como “Haja Colírio”, “Pulei na Piscina” e “Assunto Delicado”, eles se apresentarão no dia 20 de agosto, às 21h30, encerrando a festa. Outras apresentações são o cantor nativista Luiz Marenco (dia 10), o humorista tradicionalista Paulinho Mixaria (dia 16), o grupo Vozes do Tchê (dia 18) e a banda Estação Fandangueira (dia 19).

Além de dois palcos e de instalações capazes de acomodar cerca de 100 expositores, a Fenacan também é conhecida por destacar os produtos típicos da cidade, entre eles a famosa rapadura. Em 2023 não será diferente. Muitas novidades irão se somar aos tradicionais estandes das fábricas de doces. Um exemplo é a exposição, promovida pelo Museu Antropológico Caldas Junior, que abordará os aspectos relacionados à história do cultivo do arroz no município, valorizando um dos mais importantes produtos da economia local.

O prefeito esteve acompanhado do presidente da Moenda da Canção, Nilton Júnior, o secretário municipal da Cultura, Turismo e Esportes, Sérgio Alexandre Airoldi, e uma das Soberanas da Fenacan, Maria Alice Ramos.