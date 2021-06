Sapucaia do Sul faz Live Solidária do Repentismo neste sábado

publicidade

Com o propósito de cultivar o tradicionalismo, os costumes e a lida do gaúcho, a Prefeitura de Sapucaia do Sul promove neste sábado a 1ª Live Solidária do Repentismo, que será transmitida pela página do Facebook da prefeitura, direto do Parque Jayme Caetano Braun. Considerada o berço do repentismo no Estado, Sapucaia do Sul realiza o evento como forma de homenagear Gildo de Freitas, o Rei dos Trovadores e a todos os repentistas da cidade e região metropolitana.

Durante a live, que inicia às 19h, poderão ser realizadas doações para instituições de caridade do município (APAE ou casa de Passagem) através de número de Pix que será divulgado ao longo da programação. A 1ª Live Solidária do Repentismo, que deve ter duração de duas horas, terá a participação da Associação de Trovadores Luiz Muller, de Sapucaia do Sul. “O evento seguirá as restrições sanitárias e, por isso, será apresentado de forma virtual”, afirmou o Secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Verissimo.

