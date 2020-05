Sapucaia do Sul proíbe funcionamento de buffets em restaurantes

publicidade

O funcionamento de buffets em restaurantes e lancherias está proibido a partir desta quarta-feira, em Sapucaia do Sul. A medida foi anunciada nessa terça-feira após assinatura do novo decreto pelo prefeito Dr. José Link.

No mesmo documento também há regramento para abertura de hotéis, realização de cultos religiosos e novas orientações para o funcionamento do transporte coletivo.

Sapucaia do Sul também adotou o modelo de distanciamento controlado, proposto pelo Governo do Estado, e está classificada como zona de risco médio, pela bandeira laranja.

Com relação aos restaurantes e similares fica autorizado apenas que sejam servidos pratos à la carte e prato feito (alaminuta). A lotação de pessoas deve ser de até 50% da capacidade do estabelecimento e deve ser observado o distanciamento entre as mesas.

Hotéis estão autorizados a funcionar, mas com redução de 50% dos quartos. A realização de cultos e celebrações religiosas também está autorizada, desde que o número de pessoas sentadas não ultrapasse 25% da capacidade do estabelecimento.

O uso de máscara é obrigatório e o distanciamento de dois metros entre as pessoas deve ser respeitado. Quanto ao transporte coletivo, este deve operar com 60% da capacidade total do veículo.