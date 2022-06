Sapucaia do Sul promove Encontro de Motos na Praça neste sábado

publicidade

Sapucaia do Sul será palco neste sábado do maior encontro de motos da região Metropolitana. É a primeira edição do “Encontro de Motos Sapucaia D+” que reunirá amantes e simpatizantes dos motores sobre rodas na Praça General Freitas, das 9h às 17h. Durante o evento, haverá sonorização e mixagens de Dj’s locais e apresentação do grupo Arte e Equilíbrio.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Veríssimo, devido à pandemia, muitos eventos que estavam programados não puderam ser realizados, mas gradualmente a prefeitura está contemplando todos os segmentos culturais dentro do calendário de eventos do município. O evento será totalmente gratuito e haverá ponto de coletas para arrecadação de donativos para a Campanha do Agasalho 2022.

