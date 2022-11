Sapucaia do Sul tem programação em alusão ao Dia da Consciência Negra neste domingo

publicidade

A Prefeitura de Sapucaia do Sul, em parceria com o Movimento Afro do município, promove neste domingo um dia intenso de programações especiais, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, em frente ao Paço Municipal (Av. Leônidas de Souza, 1289 - bairro Santa Catarina).

O evento inicia às 14h com shows, palestras, apresentações e uma série de atividades culturais. A ação tem cunho social e irá contar com arrecadação de alimentos que serão destinados ao grupo Marmiteiros da Amizade.