Seberi decreta situação de emergência em razão da estiagem

O município de Seberi decretou situação de emergência por causa da estiagem. De acordo com o prefeito Adilson Balestrin, a decisão de assinar o decreto está baseada em levantamentos do escritório municipal da Emater e da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, além do trabalho da própria Defesa Civil Municipal.

De acordo com a Emater-RS, o prejuízo causado pela falta de chuvas significativas há mais de 60 dias na produção agrícola chega a R$ 83.672.180,00. Já na bovinocultura de leite, as perdas somam R$ 3.972.897,82, podendo evoluir ainda para uma situação caótica. “Portanto, o impacto financeiro da falta de chuva é de pelo menos R$ 87.645.077,82, podendo se agravar”, disse.

Segundo ele, o déficit hídrico dos últimos dois meses chega a quase 300mm, com base na média histórica de precipitações. “Já foram realizadas aberturas de centenas de bebedouros e reservatórios nas propriedades rurais, além do transporte de água para consumo humano e animal e ampliação da vazão de poços artesianos, ações que visam amenizar os prejuízos”, disse.

“O decreto facilita o acesso a recursos estaduais e federais e possibilita a realocação de verbas nesse período”, explicou Balestrin, assegurando esperar que o Estado homologue o documento o mais breve possível e sinalize o envio de recursos. Até lá, os produtores torcem para que volte a chover.