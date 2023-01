Seca continua reduzindo os níveis dos rios da Região Metropolitana

publicidade

Continua o drama dos rios da Região Metropolitana com a falta de chuvas e as temperaturas extremas. O nível das réguas de medição dos principais cursos d’água seguia em queda na manhã desta quinta-feira, com marcas em trajetória descendente ao longo das horas. Em Gravataí, a lâmina d'água do Balneário Passo das Canoas, mantida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), estava no início da tarde de hoje em 93 centímetros.

Já em Alvorada, na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Corsan, a marca era de 1,11 metro, também em queda, ambos representando diminuição de um centímetro a cada quatro horas. No rio dos Sinos, no Centro de São Leopoldo, a régua da Agência Nacional de Águas (ANA) marcava 53 centímetros, menor nível desde a tarde do último sábado, pouco depois da chuva intensa daquele dia, e interrompendo uma trajetória oscilante visível desde o final da semana passada.

A medição do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), na Elevatória de Água Bruta (EAB), estava em 1,40 metro, ainda considerado baixo. No município vizinho de Novo Hamburgo, a medição da Companhia Municipal de Saneamento (Comusa) marcava 2,33 metros. Em Porto Alegre, a régua da Sema no Cais Mauá, no Centro Histórico, marcava 38 centímetros, o mais baixo desde o último domingo. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o nível normal para manter o abastecimento a pleno é 80 centímetros.

O Dmae divulgou nesta semana o balanço de serviços realizados no ano passado. Do total de 183.456 protocolos abertos por meio do 156, 47.673 solicitações, ou cerca de 26%, foram por falta de água. Em relação ao ano de 2021, o órgão público afirma que houve um aumento de 6.365 no número de demandas com resposta rápida, de até 24 horas, para casos de falta de água. No ano passado, o departamento afirma ter produzido 10,2 milhões de metros cúbicos de água sobre 2021, devido a ações de manutenção das redes e atendimento de protocolos, que, segundo o Dmae, reduziram perdas.

Veja Também

Outro ponto da Região Metropolitana cujos níveis são disponibilizados pela Rede Hidrometeorológica Nacional é a régua da Praia da Pedreira, integrante do Parque Estadual de Itapuã, no interior de Viamão. No local, os níveis da água estão por volta de dez centímetros, com trajetória estável. Nesta semana, os rios Caí, Sinos e Gravataí, além do baixo Jacuí, todos desembocando no Guaíba estão em nível de alerta, conforme dados divulgados no Informativo Especial de Estiagem, da Sala de Situação da Sema. Já o Guaíba em si está em nível de atenção.

O número de cidades gaúchas com encaminhamentos ativos de situação de emergência junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do Sistema Nacional e Proteção e Defesa Civil, também segue aumentando, somando 199 - 40,04% dos municípios gaúchos. Desses, 170 já encaminharam os decretos à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, dos quais 91 já foram homologados pelo Estado e 53 pela União.