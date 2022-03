Secretário de Agricultura encontra cachorrinha abandonada em Vacaria

publicidade

Nesta terça-feira, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Vacaria, Pingo Rezende, acompanhado do secretário de Obras e Infraestrutura, Gilmar Boeira, encontraram na Perimetral Norte uma cadelinha abandonada em via pública, enquanto realizavam a vistoria de obras. O animal foi encontrado indefeso e à míngua dentro de um saco plástico.

A cachorrinha foi recolhida e levada a ONG Oscip Amigo do Bicho, que é parceira junto a administração municipal no auxílio e cuidado com animais abandonados. “O pessoal tem um trabalho incansável lá na Oscip, eles trabalham 24 horas por dia todos os dias em prol da vida animal. Eles têm o respaldo da administração municipal, mas não há dinheiro no mundo que pague o trabalho, tempo e dedicação que eles têm pela causa animal” frisou o diretor executivo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Juliano Gobetti.

O abandono e maus tratos de qualquer animal é crime e a pena é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pela Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988. “O descaso é preocupante e devemos chamar a atenção para a conscientização sobre a tutela responsável. Pós pandemia sabemos que a crise econômica e social exacerbou um problema antigo que é a falta de responsabilidade das pessoas com os animais. Então, quando a pessoa está passando por um momento difícil, a primeira coisa que ela faz é abandonar o mais vulnerável” destaca Pingo Rezende.

Na Oscip, a cachorrinha foi acolhida e aguarda por um lar. A os interessados em adotar a cadelinha, a ONG garante custear metade do valor da castração do animal.

