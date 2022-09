Secretaria da Saúde vacina crianças nas escolas de São Borja contra a poliomielite

publicidade

As escolas de São Borja estão informando aos pais e responsáveis de estudantes sobre a realização de visitas da equipe da Central de Vacinas, além de enviar um pedido de autorização para que alunos de até cinco anos, não imunizados contra poliomielite, possam tomar as gotinhas de imunização nas escolas. A ação é realizada por meio da Secretaria de Saúde do município.

A poliomielite é transmitida por água e alimentos contaminados ou pelo contato com uma pessoa infectada pelo vírus. Muitas pessoas com o poliovírus não ficam doentes nem apresentam sintomas. No entanto, aquelas que ficam doentes desenvolvem paralisia, o que pode ser fatal. “Vacinas salvam vidas, eu como pai sei da importância das vacinas para mantermos nossos filhos seguros e peço que todos fiquem atentos, levem seus filhos para atualizar as vacinas em atraso e quem não puder, autorize seu filho a se vacinar na escola”, destaca o prefeito Eduardo Bonotto. A busca ativa será mantida até o dia 3 de outubro.

O cronograma de imunização desta semana obedece a seguinte ordem:

14 de setembro ‒ Escola Lioncio Pereira Aquino (dia inteiro);

15 de setembro – EMEI Darcy Sarmanho (turno da manhã);

15 de setembro – EMEI Ecilda Miranda (turno da tarde);

16 de setembro – EMEI Luiz Antônio Rigo (turno da manhã);

16 de setembro – EMEI Maria Edy grass (turno da tarde).

