Secretaria de Cultura abre inscrições para interessados em integrar o Brique de Caxias do Sul

A Unidade de Arte e Cultura Popular da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) está com inscrições abertas para os artesãos interessados em integrar o Brique de Caxias do Sul. O cadastro deve ser feito por meio de formulário, disponível no Google Docs, até dia 9 de outubro. O Brique é uma feira de artesanato, artes, antiguidades e alimentos artesanais realizada na Praça Dante Alighieri, todos os sábados, das 10h às 16h.

Os inscritos passarão por uma triagem que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro, no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, onde os seus produtos serão analisados pela Comissão Deliberativa do Brique. Os critérios para a seleção de expositores são: ineditismo, criatividade e elaboração técnica.

Serão aceitas no Brique as seguintes técnicas: artesanato, matrizaria, modelagem com forma, com intervenção do artesão; serigrafia não seriada com estampas criadas pelo artesão e matrizes confeccionadas pelo mesmo, montagem desde que com a intervenção do artesão; botânica, mudas e arranjos; artes, antiguidades e alimentos artesanais.

Outras informações estão disponíveis pelos telefones (54) 3901-1316 ou 3901-1317, nos ramais: 208 e 211, além do e-mail arteeculturapopular@caxias.rs.gov.br.

