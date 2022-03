Secretaria de Desenvolvimento Social de Uruguaiana arrecada doações para a Loja Solidária

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) de Uruguaiana está recebendo donativos para a Loja Solidária. Toda doação voltada ao espaço é recebida: roupas, calçados, móveis, aparelhos eletrônicos, louças, talheres, artigos de cama, mesa e banho, entre outros itens. Os produtos doados devem estar em boas condições para o uso.

A Loja Solidária visa atender aos usuários cadastrados no CadÚnico do Governo Federal, oferecendo produtos básicos e necessários para a população em situação de vulnerabilidade social. Interessados em doar podem deixar produtos na Sedes, localizada na rua Dr. Maria, 3.112, das 8h às 14h, ou entrar em contato pelo WhatsApp (55) 99999-9962, que a equipe da Secretaria recolhe as doações.

A reforma da Loja Solidária será concluída nesta semana. Para a inauguração, o espaço necessita ainda de prateleiras, araras e cabides. Pessoas interessadas em doar esses artigos, podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A Loja Solidária está localizada junto ao Mercado Público Municipal, no Centro da cidade.

Veja Também