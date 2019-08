Secretaria de Esporte cria Centro de Lutas em Uruguaiana

publicidade

A Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SMELC) de Uruguaiana deu início ao trabalho de revitalização de espaço localizado no antigo Juventude Atlético Clube, onde funcionará o Centro Municipal de Lutas. Segundo o prefeito Ronnie Mello, o Centro vai oferecer cursos de lutas para 250 crianças e adolescentes, entre 5 e 16 anos de idade. “Os cursos serão gratuitos e têm como objetivo inserir as crianças e adolescentes no mundo esportivo”, comenta.

O novo setor contará com profissionais voluntários do Projeto da SMELC “Inclusão Social Através do Esporte”. Os educadores contarão com as instalações para o desenvolvimento de aulas semanais, totalmente gratuitas, para crianças e adolescentes da comunidade. Já estão inseridos no projeto os profissionais, Eduardo Izaguirres, professor de jiu-jitsu, Carlos Alberto Chaves, professor de boxe e Carlos Moisés Fernandes Soares (Rabicó), mestre de capoeira.

O projeto conta com recursos próprios da Secretaria. Também estão abertas inscrições para uma série de ações voltadas ao esporte como os projetos Gol de Letra, Sacando Para Vida, Capoeira, Criança no Campo é um Encanto, Lance Livre, Centro Esportivo Nova Esperança, Dança Comigo, Ginástica e Toque para o Futuro.

Mais informações de como participar das atividades podem ser obtidas diretamente na rua Padre Anchieta, 2795, bairro São Miguel ou pelo telefone: (55) 3911-3092. O atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h.