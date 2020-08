Secretaria de São Gabriel investiga caso de paciente que testou duas vezes para Covid-19

publicidade

A Secretaria de Saúde de São Gabriel investiga o caso do jovem profissional da área da saúde, 29 anos de idade, que testou duas vezes positivo para Covid-19 em 60 dias. De acordo com o secretário Ricardo Lannes Coirolo, o paciente residia em Aracaju, capital sergipana, e no último mês de maio, em exame após apresentar moderados distúrbios gastrointestinais, positivou para o novo coronavírus.

Já em São Gabriel, no mês de julho, durante visita a familiares, o jovem apresentou dificuldade respiratória, sendo encaminhado para realizar tomografia computadorizada acompanhada de testagem, ambas resultando positivas para Covid-19. Assim, são dois testes positivos com dois meses de diferença entre eles.

O estudo em andamento, conforme Coirolo, busca identificar com precisão se seria uma reativação (sequência da doença detectada em maio) ou reinfecção (contraído pela segunda vez o vírus - possivelmente de outra cepa). Em caso de reativação, o vírus teria ficado latente no organismo de forma silenciosa e, com alteração imunológica, o corona se manifestou.

Em termos de saúde pública é uma grande preocupação, alerta o secretário - visto ficar provado que em ambos os casos o então paciente não conta com a imunidade preconizada. Agora a análise especializada das duas amostras, por meio da genética, mostrará se é um novo vírus que a pessoa teve contato ou o mesmo vírus que estava no organismo de forma latente se manifestou. “Há 20 casos semelhantes sendo estudados no Brasil, com apenas uma confirmação no estado de São Paulo”, disse Coirolo.