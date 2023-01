Secretaria de Saúde de Itaqui recebe novas doses de Coronavac para crianças

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), recebeu ao menos 60 doses da vacina Coronavac para a aplicação da 1° dose em crianças de 3 a 4 anos e da 2° dose para crianças que já receberam a 1° dose desse imunizante. As vacinas estão disponíveis no Centro de Saúde, das 8h às 16h (horário específico para este imunizante devido a validade do frasco).

As doses de reforço para adultos e crianças com a vacina Pfizer, seguem nos horários das 7h15min até 12h45min e pela parte da tarde das 13h15min às 18h30min também no Centro de saúde. No momento, Itaqui conta com 20 casos ativos da doença e nenhuma hospitalização.