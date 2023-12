Secretaria de Saúde de Porto Alegre promove ações no dia mundial de luta contra a Aids

publicidade

No dia mundial de luta contra a Aids, a Secretaria Municipal de Saúde promove ação na Estação Mercado e Farrapos da Trensurb em Porto Alegre. A atividade vai contar com rodas de conversa a respeito das estratégias de enfrentamento a infecções sexualmente transmissíveis. Distribuição de materiais informativos e orientações de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, até as 18h.

A enfermeira Fernanda Vaz Dorneles, responsável pela vigilância do HIV, AIDS e sífilis adquirida na Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre, destacou a relevância do evento realizado nas duas estações da Trensurb onde o movimento é intenso durante o dia. Ela enfatizou a necessidade de desconstruir estigmas e preconceitos associados ao HIV e à AIDS, além de informar e educar a população sobre as formas de transmissão, prevenção e tratamento.

“O preconceito ainda existe muito. A gente tem um coeficiente de mortalidade enorme aqui em Porto Alegre. O maior coeficiente de mortalidade por AIDS de todo o Brasil, e isso está diretamente relacionado a coinfecções, mas também ao estigma e preconceito, então no momento que a gente exclui pessoas por ter preconceito em relação à doença, a gente perde a oportunidade de tratá-lo e de inserir na sociedade como se fosse qualquer outro tipo de doença”, destacou a enfermeira.

Segundo o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids do Ministério da Saúde, edição de 2021, Porto Alegre é a segunda capital do país com maior taxa de detecção de Aids, com 41,9 casos/100.000 habitantes, o que significa três vezes mais detecção de casos de Aids que o Brasil e duas vezes mais casos de Aids que o estado do Rio Grande do Sul, proporcionalmente.

Está em primeiro lugar em detecção de casos de gestantes com HIV, com 17,1 casos/1.000 nascidos vivos, e também com maior mortalidade, apresentando 24,1 casos de óbito por Aids/100.000 habitantes. No indicador “mortalidade por Aids”, as taxas são seis vezes maiores que as do Brasil e três vezes maiores que as do Estado.

Fernanda também ressaltou a oferta de estratégias de prevenção combinada e a realização de testes rápidos para que as pessoas conheçam sua condição sorológica. E salientou que atualmente as pessoas não morrem mais de HIV, por isso a importância de esclarecer que existe tratamento, possibilitando uma vida saudável mesmo com a condição de soropositividade.

A enfermeira ressaltou a importância de desmistificar a associação histórica do HIV apenas com determinados grupos, como gays, considerando que o perfil de Porto Alegre é diverso e demanda uma abordagem mais ampla e inclusiva em relação ao tema.

Ao longo do mês, serão instalados seis dispensers contendo preservativos e gel lubrificante nas estações da Trensurb. As atividades desta sexta-feira são realizadas pela equipe da Coordenação de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Hepatites Virais e Tuberculose (Caist) da SMS, em parceria com o programa A Hora é Agora, a Aids Healthcare Foundation (AHF) e a Trensurb - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre.