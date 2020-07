Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul fiscaliza excesso de passageiros no transporte coletivo

publicidade

A fiscalização de trânsito de Caxias do Sul realiza vistorias nos ônibus do Transporte Coletivo Urbano com o objetivo de reduzir o excesso dos passageiros dentro dos ônibus da concessionária que presta o serviço na cidade.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) alerta que em virtude de o município ter sido classificado na bandeira vermelha no distanciamento controlado do governo estadual, adotou-se a determinação da lotação máxima de 50% do total da capacidade dos veículos. O limite total compreende tanto usuários sentados como passageiros em pé.

Em razão de alterações nos procedimentos, a secretaria explica que o limite máximo de passageiros permitidos nos ônibus irá alterar de veículo para veículo, de acordo com a capacidade de transportes tanto de passageiros sentados como em pé.

Nos casos em que a Fiscalização de Trânsito flagra excessos de usuários na linha, a concessionária é alertada para que providencie maior oferta de assentos através da substituição de ônibus simples por articulados ou com o acréscimo de veículos no trajeto, encurtando os horários de saída. Em nenhum caso os usuários que estiverem em excesso são obrigados a desembarcarem dos veículos.

Os fiscais atuam nas aproximadamente 85 linhas do transporte coletivo urbano, nas mais diversas paradas da rota. Essas ações ocorrem nos horários de pico, no início da manhã e no final da tarde, e fiscalizam as mesmas linhas nos dois turnos, a fim de tabular o real número de passageiros transportados.

Na segunda-feira,20, os servidores da SMTTM fiscalizaram 26 linhas em 190 horários. Foram 78 usuários em excesso nos ônibus, em oito linhas e em 13 diferentes horários. O percentual de excesso de usuários nos ônibus foi de 1,60%. As fiscalizações nos ônibus irão permanecer por tempo indeterminado.