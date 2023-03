Sede da prefeitura de Porto Alegre passa a se chamar Centro Administrativo Guilherme Socias Villela

publicidade

Na semana em que Porto Alegre comemora os 251 anos, a sede da prefeitura passou a se chamar Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela. No início da noite desta quarta-feira, foi sancionada a lei que estabelece o nome do prédio da rua João Manoel, 157, no Centro Histórico, em homenagem ao ex-prefeito de 87 anos, que administrou a cidade entre os anos de 1975 a 1983 e deixou uma série de importantes realizações para a Capital.

Entre elas, os parques Marinha do Brasil, Mascarenhas de Moraes e Harmonia, a criação do Brique da Redenção e importantes obras viárias como a abertura da 1ª e 2ª perimetrais, Bento Gonçalves (até Viamão), Érico Veríssimo, Nilo Peçanha (até o Colégio Anchieta) e possibilitou a construção do Viaduto Ildo Meneghetti, na confluência das ruas Vasco da Gama e Ramiro Barcelos. Foi, ainda, responsável pela construção de mais de 15 mil casas e apartamentos populares no Complexo Habitacional da Restinga.

Em um evento marcado pela presença da família, amigos, políticos, o ex-prefeito Villela fez um discurso rápido e agradeceu ao atual mandatário do Executivo, Sebastião Melo, pela homenagem. Bem humorado, cantando uma música de uma campanha política do amigo, o ex-vereador Reginaldo Pujol, arrancando muitas risadas do público presente. Também agradeceu a presença dos muitos políticos do período em que vivia a vida pública do Estado e de atuais. Prestou uma homenagem à esposa, a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, e aos filhos André e Deborah e as netas Bruna e Júlia.

“Segui a carreira pública e a fiz de forma honesta. Tenho muito orgulho disso. Agradeço sinceramente o gesto generoso do prefeito Sebastião Melo. Muito Obrigado”, ressaltou.

Amigos do homenageado, o vice prefeito Ricardo Gomes, o ex-prefeito Guilherme Socias Villela, o prefeito Sebastião Melo e a secretária Ana Pellini após o descerramento do letreiro do Centro Administrativo Municipal de Porto Alegre - Foto: Fabiano do Amaral

Deborah lembrou da infância no Paço Municipal e das importantes realizações que o pai fez na cidade. “Esse reconhecimento pela história, vida, obras e legado do ex-prefeito Vilela tem um significado muito importante para nós. São tantas as suas realizações como obras, parques, praças e novas instituições, como a Procempa, Procuradoria, Secretaria do Meio Ambiente e tantas outras. Sim, ele foi um homem pioneiro e inovador. Aberto a novas ideias. Grande parte dessas obras são habitualmente lembradas pelos cidadãos”, disse a filha.

A esposa Ana Pellini destacou o orgulho de estar casada com Villela e a alegria de trabalhar em um prédio que presta homenagem ao político. “É um momento muito emocionante e não acho as palavras suficientes para transmitir o que estou sentindo. Essa homenagem é merecida e todos reconhecem isso, basta ver a presença de tanta gente querida e importante que veio aqui prestigiar a inauguração”, ressaltou.

O amigo e sucessor de Villela na prefeitura, João Dib, 93 anos, fez um breve discurso e afirmou que o homenageado é um dos três maiores prefeitos que a cidade já teve, junto com Telmo Thompson Flores e José Loureiro da Silva. “Villela merece, pois foram oito anos de realizações contínuas na prefeitura. Fazendo muitas praças e escolas. Fez a cidade crescer e sempre cuidou muito dos servidores”, disse.

Veja Também

O prefeito Sebastião Melo encerrou os discursos ressaltando a importância de Guilherme Socias Villela para o município. “Uma cidade vive de ciclos, às vezes mais virtuosos e às vezes menos virtuosos, mas podemos todos atestar, especialmente os que viveram com o Vilela, de que o ciclo comandado por ele foi muito virtuoso para a cidade. Virtuoso com o espaço público, com o verde da cidade, com a primeira Secretaria de Meio Ambiente criada no Brasil, que nasceu aqui em Porto Alegre, pela mente e pelas mãos de Villela”, afirmou.

Participaram ainda do evento de sanção da lei e descerramento do letreiro do prédio o ex-governador Jair Soares, o ex-ministro Odacir Klein, o vice-prefeito Ricardo Gomes, o presidente da Câmara de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier, o deputado Rodrigo Lorenzoni, representando a Assembleia Legislativa, vereadores e deputados estaduais.